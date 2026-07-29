Διακοπές στην Κρήτη για τον Μπαρκολά, ενώ τον… θέλει η μισή Ευρώπη

Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά βρίσκεται στην Ελούντα για κάποιες μέρες ξεκούρασης.

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ελούντα απολαμβάνει τις διακοπές του ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, με τον Γάλλο διεθνή άσο να βρίσκεται στο νησί τις τελευταίες ημέρες για στιγμές χαλάρωσης.

Ο 23χρονος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Πλάκας, φωτογραφήθηκε με τον ιδιοκτήτη του Giovanni, όπου γεύτηκε την κρητική κουζίνα και γνώρισε από κοντά τη φιλοξενία του νησιού.

Ο Μπαρκολά, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου, με παρουσία στην εθνική Γαλλίας και συμμετοχές σε κορυφαίες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, ενώ δεν είναι λίγες οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του.

Τα διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο νεαρός εξτρέμ δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Την ίδια στιγμή, η Λίβερπουλ φέρεται να έχει βάλει το όνομά του στην κορυφή της λίστας της και να εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του, με τους Παριζιάνους, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ να ζητούν ένα ποσό άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρησή του.

