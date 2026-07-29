Αυλωνίτης στο Superbet: «Πλατεία, Οικογένεια, Νέα Σμύρνη, αυτή η ομάδα έχει κάτι μαγικό!» (vid)

Ο Τάσος Αυλωνίτης μίλησε στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece στο YouTube για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον Πανιώνιο.

Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, ο έμπειρος αμυντικός μιλά για τη μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Πανιώνιο και εξηγεί τι σημαίνει για τον ίδιο να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού ενός ιστορικού συλλόγου.

Παράλληλα, κάνει αναδρομή στη διαδρομή της καριέρας του, θυμάται τις εμπειρίες του σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθώς και τη θητεία του στο εξωτερικό, ενώ αναφέρεται στις συνεργασίες που είχε με προπονητές που σημάδεψαν την πορεία του.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση έχει και μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της ζωής του, καθώς περιγράφει το περιστατικό που συνέπεσε με τη γέννηση του παιδιού του και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη την ξεχωριστή ημέρα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη: