«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Ουίλιαμς-Γκος»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος της Ζαλγκίρις προκειμένου να καλύψει την θέση του πλέιμεικερ.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά τον παίκτη που θα καλύψει την θέση του πλειμέικερ στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και όπως αναφέρθηκε στην Μagic Euroleague οι «πράσινοι» στρέφονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος της Ζαλγκίρις, με τις συζητήσεις των δυο πλευρών να βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.

Ο 31χρονος Αμερικανός άσος υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 με τη Ζαλγκίρις το περασμένο καλοκαίρι, που σημαίνει ότι η τρέχουσα συμφωνία του με τον λιθουανικό σύλλογο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης αυτό το καλοκαίρι.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται ο Παναθηναϊκός ασκεί σημαντική οικονομική πίεση στον σύλλογο του Κάουνας με μια επικερδή προσφορά για την Ζαλγκίρις. Η προσφορά των «πρασίνων» φέρνει σε δύσκολη θέση την Ζαλγκίρις, καθώς οι Λιθουανοί δεν επιθυμούν να αποχωριστούν τον βασικό γκαρντ του ρόστερ με οποιοδήποτε κόστος, ειδικά δεδομένης της έλλειψης κορυφαίων πλέι μέικερ.