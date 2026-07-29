Προανήγγειλε το φινάλε του στην εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: «Δεν έχω πλέον κίνητρο…»!

Το τέλος του από την εθνική Βραζιλίας προανήγγειλε ο Νεϊμάρ.

Μετά από 16 χρόνια με 130 εμφανίσεις και 80 γκολ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της "Σελεσάο", ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ φαίνεται ότι αποχωρεί από την εθνική του ομάδα.

Μετά τη νίκη της Σάντος επί της Ουνιβερσιδάδ, ο 34χρονος άσος, ανέφερε πως:

«Νομίζω ότι η ιστορία μου με την εθνική Βραζιλίας κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά, έπαιζα με την ψυχή μου, αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω…».

