Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει τον δρόμο προς τα πλέι οφ: Ποια ζευγάρια μπήκαν στο κάδρο και ποιους αποφεύγει

Ο 2ος προκριματικός του Champions League ολοκληρώνεται, ο ΠΑΟΚ μαθαίνει πιθανούς αντιπάλους-ζευγάρια - Ποιοι «μπήκαν» στον δρόμο του, ποιους αποφεύγει.

Ημέρα Champions League τόσο η χθεσινή (28/7) όσο και η σημερινή (29/7) όσον αφορά τον 2ο προκριματικό, που στο... βάθος απασχολεί και τον ΠΑΟΚ.

Τόσο οι ηττημένοι των ζευγαριών όσο κυρίως οι νικητές αποτελούν εν δυνάμει πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου, εφόσον ο ίδιος περάσει τα «εμπόδια» των Ντιναμό Κιέβου και Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ.

Τα δεδομένα του Champions League

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έκανε μεγάλη ανατροπή επί της Τουν (3-2) και στην επόμενη φάση (3ο προκριματικό Ch.L.) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κλάκσβικ - Ζαλγκίρις Κάουνο.

Αντίστοιχα, η Τουν «υποβιβάστηκε» στον 3ο προκριματικό του Europa, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ - Χαποέλ Μπερ Σεβά. Την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό του Champions League επίσης εξασφάλισαν οι Τσέλιε, Αραράτ Αρμενίας, Σαμπάχ Μπακού, Στουρμ Γκρατς και Μιάλμπι.

Στον 3ο προκριματικό του Europa League συνεχίζουν οι Κουόπιο, Λίνκολν, Τουν, Εγνατία, Χαρτς και Σάμροκ Ρόβερς. Σήμερα (29/7) θα σφραγίσουν την πρόκριση -που έχει καθαρίσει από το πρώτο ματς- οι Ερυθρός Αστέρας, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα ζευγάρια Καϊράτ - Ομόνοια, Ζαλγκίρις Κάουνο - Κλάκσβικ, Ουν. Κραϊόβα - Λέφσκι Σόφιας και Χαποέλ Μπερ Σεβά - Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ.

Πως απασχολεί όμως ο 3ος προκριματικός του Champions League τον ΠΑΟΚ;

Έξι ζευγάρια θα διαμορφωθούν στον τρίτο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά και τα σημερινά παιχνίδια, τα περισσότερα εκ των οποίων αν όχι όλα, θα βρίσκονται στους ανίσχυρους των πλέι οφ του Europa League, ως ηττημένοι του εκάστοτε ζευγαριού.

Η τωρινή εικόνα του 3ου προκριματικού του Champions League με τους ηττημένους των ζευγαριών να αποτελούν εν δυνάμει πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ.

Ερυθρός Αστέρας - Χαποέλ Μπερ Σεβά ή Βίκινγκουρ Ρέικιαβκ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Κλάκσβικ ή Ζαλγκίρις Κάουνο

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μιάλμπι

Λεχ Πόζναν - Σαμπάχ Μπακού

Τσέλιε - Αραράτ Αρμενίας

Ομόνοια ή Καϊράτ - Λέφσκι ή Κραϊόβα

Το «παζλ» του 3ου προκριματικού στο Europa League

Ένα ζευγάρι έχει «σφραγίσει» την παρουσία του στους ανίσχυρους της κλήρωσης των πλέι οφ. Ο λόγος για το Λαρν - Ιμπέρια Τυφλίδας, ενώ κάτι παραπάνω από πιθανό είναι να βρεθεί εκεί και το Άαρχους - Κλάκσβικ ή Ζαλγκίρις Κάουνο. Στην unseeded πλευρά της κλήρωσης μαζί με τα προαναφερθέντα ζευγάρια, τη Λίλεστρομ, τον ΟΦΗ και την Τραμπζονσπόρ θα βρεθεί και το ζευγάρι Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ - Τουν, εφόσον οι Ισλανδοί αποκλειστούν από τη Χαποέλ Μπερ Σεβά.

