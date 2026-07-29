Οι ημερομηνίες των ντέρμπι αιωνίων: Πρώτο παιχνίδι στο Telekom Center στις 11 Δεκεμβρίου

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27 και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν τις ημερομηνίες των μεταξύ τους ντέρμπι. Πρώτο παιχνίδι στο Telekom Center στις 11 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-27 ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/07) και πλέον μάθαμε τις ημερομηνίες των ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Telekom Center Athens και θα είναι στις 11 Δεκεμβρίου (21:15), για τη 16η αγωνιστικη, ενώ το δεύτερο θα είναι -εκτός απροόπτου- στο ανανεωμένο ΣΕΦ και θα είναι στις 12 Φεβρουαρίου (21:15), για τημ 28η αγωνιστική.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των ντέρμπι αιωνίων