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Οι ημερομηνίες των ντέρμπι αιωνίων: Πρώτο παιχνίδι στο Telekom Center στις 11 Δεκεμβρίου

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27 και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν τις ημερομηνίες των μεταξύ τους ντέρμπι. Πρώτο παιχνίδι στο Telekom Center στις 11 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-27 ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/07) και πλέον μάθαμε τις ημερομηνίες των ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Telekom Center Athens και θα είναι στις 11 Δεκεμβρίου (21:15), για τη 16η αγωνιστικη, ενώ το δεύτερο θα είναι -εκτός απροόπτου- στο ανανεωμένο ΣΕΦ και θα είναι στις 12 Φεβρουαρίου (21:15), για τημ 28η αγωνιστική.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των ντέρμπι αιωνίων

  • 16η αγωνιστική: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός
  • 28η αγωνιστική: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 21:15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
Οι ημερομηνίες των ντέρμπι αιωνίων: Πρώτο παιχνίδι στο Telekom Center στις 11 Δεκεμβρίου