Οι ημερομηνίες των ντέρμπι αιωνίων: Πρώτο παιχνίδι στο Telekom Center στις 11 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-27 ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/07) και πλέον μάθαμε τις ημερομηνίες των ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Telekom Center Athens και θα είναι στις 11 Δεκεμβρίου (21:15), για τη 16η αγωνιστικη, ενώ το δεύτερο θα είναι -εκτός απροόπτου- στο ανανεωμένο ΣΕΦ και θα είναι στις 12 Φεβρουαρίου (21:15), για τημ 28η αγωνιστική.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των ντέρμπι αιωνίων
- 16η αγωνιστική: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός
- 28η αγωνιστική: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 21:15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR