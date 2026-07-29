Νέα αναταραχή στην Ιταλία: Οι ομάδες της Serie A αντιδρούν στην επιστροφή Μαντσίνι στην εθνική

Η επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας όχι μόνο δεν έφερε ηρεμία, αλλά φαίνεται πως έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων στο εσωτερικό του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, αρκετοί σύλλογοι της Serie A εμφανίζονται ενοχλημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία χειρίστηκε την επιλογή του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Οι ομάδες υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση πριν ληφθεί η απόφαση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία.

Ο Μαντσίνι επιστρέφει στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα» με αποστολή να οδηγήσει ξανά την εθνική σε επιτυχίες, επιχειρώντας να αναβιώσει το κλίμα και τις επιδόσεις που την οδήγησαν στην κατάκτηση του Euro 2021.

Ωστόσο, η κατάσταση στην ομοσπονδία παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Τα όσα προηγήθηκαν με την αποτυχημένη επιλογή του Αντρέα Πίρλο, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις των Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο από καίριες θέσεις, έχουν δημιουργήσει έντονη αναστάτωση, με αποτέλεσμα η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο να συνεχίζεται και οι εσωτερικές διαφωνίες να γίνονται ολοένα και πιο έντονες.