Αστέρας Aktor: Παίρνει δανεικό τον Παπακανέλλο

Σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ήρθε ο Αστέρας Aktor για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλλου με τη μορφή δανεισμού.

Μια δυνατή κίνηση ενίσχυσης ολοκληρώνει ο Αστέρας Aktor, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλλου για έναν χρόνο, με τη μορφή δανεισμού. Ο 20χρονος επιθετικός μέσος δεν έχει θέση στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων», ενώ πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στη Ρίο Άβε, μετρώντας 22 παιχνίδια.

Στους Αρκάδες αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και να έχει ρόλο στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Εξάλλου ήταν βασικό στέλεχος της Κ19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League το 2024.

Ο Παπακανέλλος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Αστέρα.