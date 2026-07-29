Κένεντι: «Ο αυστραλιανός στίβος διανύει τη χρυσή του εποχή»

Ο Λάχλαν Κένεντι έκανε λόγο για μια νέα «χρυσή εποχή» του αυστραλιανού στίβου, μετά την κατάρριψη των εθνικών ρεκόρ στα 100 μέτρα από τον ίδιο και την Τόρι Λιούις, με τους δύο σπρίντερ να κατακτούν μετάλλια στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας, που διεξάγονται στη Γλασκόβη.

Ο 22χρονος Λάχλαν Κένεντι τερμάτισε δεύτερος στον τελικό των 100 μέτρων με νέο ατομικό και εθνικό ρεκόρ 9,85 δευτερολέπτων, καταρρίπτοντας την επίδοση 9,93 του Πάτρικ Τζόνσον, η οποία κρατούσε από το 2003. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Καμερουνέζος Εμανουέλ Εσέμε με 9,83, σε έναν τελικό που ήταν ο ταχύτερος στην ιστορία του αγωνίσματος στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας.

Η Τόρι Λιούις, από την πλευρά της, βελτίωσε το δικό της εθνικό ρεκόρ στα 100 μέτρα στον ημιτελικό και το κατέρριψε εκ νέου στον τελικό, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 10,99 δευτερόλεπτα.

«Απίστευτο... Κατακτήσαμε μετάλλιο σε κάθε αγώνισμα στο οποίο αγωνιστήκαμε», δήλωσε ο Κένεντι στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

«Ο αυστραλιανός στίβος βρίσκεται, πιστεύω, στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του και η εθνική μας ομάδα είναι εξαιρετικά δυνατή. Ζούμε πραγματικά μια χρυσή εποχή, με πολλούς ταλαντούχους νέους αθλητές, αλλά και σπουδαίους έμπειρους πρωταθλητές», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κένεντι έγινε μόλις ο δεύτερος Αυστραλός που έσπασε νόμιμα το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα, όταν σημείωσε χρόνο 9,98 σε διεθνή διοργάνωση στην Κένυα την περασμένη χρονιά.