Στο Ντόρτμουντ ο Καρέτσας - Ανακοινώνεται η μεταγραφή του

Στη Γερμανία βρίσκεται πλέον ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στη Ντόρτμουντ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής αποχαιρέτησε τη Γκενκ, τον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και από τον οποίο αποχωρεί ως ένα από τα πιο σπουδαιότερα ταλέντα της Ευρώπης. Η βελγική ομάδα θα βάλει στα ταμεία της περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αξία του ποδοσφαιριστή.

Πριν αναχωρήσει, ο Καρέτσας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Γκενκ για να χαιρετήσει συμπαίκτες, προπονητές και ανθρώπους του συλλόγου. Οι Βέλγοι, μάλιστα, του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερη έκπληξη, ετοιμάζοντας ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο που αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στην ημέρα.

Από εκεί και πέρα, ο 18χρονος άσος βρίσκεται στο Ντόρτμουντ για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται πλέον θέμα χρόνου. Στη συνέχεια θα ενσωματωθεί άμεσα στις υποχρεώσεις των Βεστφαλών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την άφιξη του Καρέτσα στο προπονητικό κέντρο της Ντόρτμουντ κατέγραψε το «Ruhr Nachrichten BVB», δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες από την παρουσία του εκεί.