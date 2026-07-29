Βοτανικός: Ξεκίνησε η κατασκευή και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού! (vid)

Σπουδαία νέα για τον Παναθηναϊκό καθώς εν μέσω καλοκαιριού τρέχουν πλέον όλα παράλληλα για να αποκτήσει το τριφύλλι εγκαταστάσεις για όλα τα αθλήματα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, έπεσε μπετό καθαριότητας στον χώρο κατασκευής των εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού ΑΟ ενώ και ο πρώτος γερανός εγκαταστάθηκε. Οι πρόδρομες εργασίες είχαν ήδη πραγματοποιηθεί ώστε να κερδίσουν κάποιες ημέρες μετά τις 17 Ιουνίου που είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

Το έργο ως γνωστόν είχε αναλάβει η εταιρία ΕΚΤΕΡ, που δημιούργησε το δικό της εργοτάξιο στον χώρο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Αν όλα κυλήσουν με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν αναλάβει να τηρήσουν οι κατασκευαστικές, στις 30 Σεπτεμβρίου 2027 θα πρέπει να παραδοθεί το κλειστό του Ερασιτέχνη.

Σχεδόν παράλληλα δηλαδή ή και ακόμα νωρίτερα θα πρέπει να έχει παραδοθεί το ποδοσφαιρικό γήπεδο ώστε η έναρξη της σεζόν 2027-28 να βρει τον Παναθηναϊκό στο νέο του σπίτι.

Οι νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα διαθέτουν:

-Κεντρική αίθουσα κλειστού γυμναστηρίου (αρένα) για οργάνωση αγώνων μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου σάλας, γυμναστικής κ.ά., με κερκίδες για 3.100 θεατές, με χώρους υγιεινής και κυλικεία.

-Γυμναστήριο – προπονητήριο για μπάσκετ, βόλεϊ, γυμναστική και άλλες εκδηλώσεις (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με πρόβλεψη θέσεων για 200 θεατές.

-Ανοιχτό κολυμβητήριο

-Και πολλές ακόμα αίθουσες προπόνησης άλλων αθλημάτων αλλά και διάφορους χώρους.