Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το θύμα. Μετά από συντονισμένες έρευνες της ΕΛΑΣ σε συνεργασία με την Interpol, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία (Ross Elisabeth Jane), η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου.

Από την πρώτη στιγμή που η σορός βρέθηκε στην Κυψέλη, οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα της γυναίκας και να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η διαδικασία ταυτοποίησης αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς τα αποτυπώματα της 38χρονης δεν υπήρχαν στις ελληνικές βάσεις δεδομένων, ενώ παράλληλα δεν είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από κάποιο πρόσωπο στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό καθυστέρησε αρχικά την έρευνα των Αρχών.

Ένα στοιχείο που εξετάστηκε μάλιστα ήταν και η ενδυμασία της, καθώς το σορτσάκι με το λογότυπο γαλλικού πανεπιστημίου, ενίσχυσε την εκτίμηση ότι πιθανότατα δεν είχε ελληνική καταγωγή.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Interpol ενημέρωσε την ΕΛΑΣ ότι η σορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά Ε.Ρ. Οι έρευνες έδειξαν πως η γυναίκα είχε εισέλθει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, με τις Αρχές πλέον να εξετάζουν τις συνθήκες του ταξιδιού της και αν βρισκόταν μόνη ή συνοδευόταν από άλλο άτομο.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία από τις μετακινήσεις της, ενώ αναμένεται να ζητηθούν πληροφορίες και από την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε.

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεχίζουν τη συνεργασία τους, προκειμένου να εντοπίσουν το πρόσωπο που άφησε τη σορό στη βαλίτσα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Πηγή: thetoc.gr