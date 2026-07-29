Δύσκολες ώρες για τον Στέλιο Βασειλιάδη - Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Δύσκολες ώρες για τον Στέλιο Βασειλιάδη, με τον άλλοτε αθλητή της ΑΕΚ και μέλος της χρυσής ομάδα του 1968 να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Δύσκολες ώρες για την οικογένεια τουΣτέλιο Βασειλιάδη, με τον άλλοτε αθλητή της ΑΕΚ και μέλος της χρυσής ομάδα του 1968 να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Ένας από τους θεούς του Καλλιμαρμάρειου Ολύμπου της ένδοξης Ιστορίας μας, ο Στέλιος Βασιλειάδης, δοκιμάζεται…



Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68 και εξάκις πρωταθλητής Ελλάδος υπέστη χθες (Τρίτη, 28/07) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Η οικογένεια της Βασίλισσας στέκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο πλευρό του.

Κουράγιο, Κύριε Στέλιο»