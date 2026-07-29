Ετοιμάζει πρόταση για Κουλιεράκη η Ρόμα

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» της Ρόμα, με τους Ιταλούς να εξετάζουν τις προϋποθέσεις για την απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντούλα μέσω ανάρτησής του στο Χ, οι «τζιαλορόσι» προετοιμάζουν πρόταση προς τη γερμανική ομάδα για τον διεθνή Έλληνα αμυντικό. Παράλληλα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή υπάρχει και από συλλόγους της Αγγλίας και της Ισπανίας.

Η Βόλφσμπουργκ φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε πωλήσεις παικτών κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών της και την αναδιάρθρωση του ρόστερ της.

Ο 21χρονος στόπερ αγωνίζεται στη γερμανική ομάδα από το καλοκαίρι του 2024, όταν μετακόμισε από τον ΠΑΟΚ. Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 59 συμμετοχές στην Bundesliga, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της καριέρας του.