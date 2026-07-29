Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό η Πούλιου

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, διατηρώντας στο δυναμικό του τη Γρηγορία Πούλιου.

Η διεθνής φορ ανανέωσε τη συνεργασία της με το «τριφύλλι» έως το 2027 και θα αγωνιστεί στην ομάδα για τρίτη διαδοχική σεζόν.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Γρηγορία Πούλιου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 25χρονη αθλήτρια υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Σύλλογο με ισχύ μέχρι το 2027. Η διεθνής φορ παραμένει στο Τριφύλλι για τρίτη διαδοχική σεζόν».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γρηγορία Πούλιου σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά! Ευχαριστώ τη διοίκηση το προπονητικό επιτελείο και όλους όσους με εμπιστεύτηκαν! Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους και είναι τιμή μου που αποτελώ μέλος της! Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και να χαρίσουμε όμορφες στιγμές στον κόσμο μας!»