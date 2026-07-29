Πιερία: Έπεισαν 74χρονη να αφήσει λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ έξω από το σπίτι της

Οι Αρχές στην Πιερία εξιχνίασαν μια απίστευτη απάτη σε βάρος 74χρονης που τελέστηκε τον περασμένο Μάιο σε περιοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, με λεία χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 70.000 ευρώ.

Για την απάτη στην Πιερία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 25χρονου, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη στην ηλεκτροδότηση.

Ο άνδρας την έπεισε να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο είχε και να το τοποθετήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού, δήθεν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 25χρονος φέρεται να παρέλαβε τις λίρες και τα κοσμήματα διαφεύγοντας με αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του όσο και για την τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: newsit.gr