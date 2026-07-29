Ο «φάκελος» Μικελμπρενσίς: Ο Μπόλονι, το Αμβούργο και οι γερμανικές συστάσεις

Ο Γουϊλιάμ Μικελμπρενσίς βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον ΠΑΟΚ και το SDNA κάνει focus στον 22χρονο Γάλλο δεξιό μπακ. Η συνεργασία με τον Λάζλο Μπόλονι στη Μετς, η τετραετία στο Αμβούργο, οι ομάδες που τον παρακολούθησαν και όσα έγραψαν οι Γερμανοί για την εξέλιξή του.

Ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να φέρει τον Γουϊλιάμ Μικελμπρενσίς στην Τούμπα, έναν ποδοσφαιριστή που παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο 22χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο έπειτα από μια τετραετία στη Γερμανία και αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση στην αγορά.

Σύμφωνα με γαλλικά και γερμανικά δημοσιεύματα, πριν καταλήξει στο Αμβούργο είχε βρεθεί στα «ραντάρ» των Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Κολωνίας, Στουτγκάρδης και Αταλάντα, ενώ το φετινό καλοκαίρι συνδέθηκε επίσης με τις Βαλένθια, Νις και Μαρσέιγ, χωρίς να προχωρήσει κάποια από τις υποθέσεις.

Ένα στοιχείο με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στο ξεκίνημα της σεζόν 2022-23, πριν αποχωρήσει για το Αμβούργο στα τέλη Αυγούστου, ο Μικελμπρενσίς πρόλαβε να συνεργαστεί στη Μετς με τον Λάζλο Μπόλονι, άλλοτε προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τον χρησιμοποίησε στα πρώτα παιχνίδια της Ligue 2, πριν ο νεαρός μπακ πραγματοποιήσει το άλμα στη Γερμανία.

Στο Αμβούργο πίστεψαν εξαρχής πολύ στις δυνατότητές του. Ο τότε αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Γιόνας Μπολντ, είχε χαρακτηρίσει τον Γάλλο «ποδοσφαιριστή που αντιπροσωπεύει το σύγχρονο ποδόσφαιρο», εξηγώντας πως αποκτήθηκε ως επένδυση με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Τα γερμανικά ΜΜΕ, στάθηκαν τόσο στα δυνατά, όσο και στα αδύνατα στοιχεία του παιχνιδιού του. Περιγράφουν τον Μικελμπρενσίς ως έναν σύγχρονο, ιδιαίτερα επιθετικογενή δεξιό μπακ, με ταχύτητα, ένταση και διάθεση να συμμετέχει διαρκώς στην ανάπτυξη.

Από την άλλη, επισημαίνουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα στο αμυντικό κομμάτι, κυρίως στις τοποθετήσεις και στις επιστροφές του, κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο δουλειάς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Γερμανία.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο μεταγραφικό…σημάδι έναν ποδοσφαιριστή που συνδυάζει ηλικία, εμπειρίες και σημαντική προοπτική εξέλιξης.