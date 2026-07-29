Παναθηναϊκός: Παραμένει στα «πράσινα» η Κωστοπούλου

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ποδόσφαιρο γυναικών, διατηρώντας στο ρόστερ του μία ακόμη νεαρή αθλήτρια.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με την Κωνσταντίνα Κωστοπούλου, η οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο και θα παραμείνει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Κωνσταντίνα Κωστοπούλου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

H νεαρή μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Κωστοπούλου σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη τους και την στήριξη τους. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους της τεράστιας αυτής ομάδας».