Χωρίς Μιχαϊλένκο και Τίμτσικ η Ντιναμό Κιέβου κόντρα στον ΠΑΟΚ

Δύο ακόμα σημαντικές απουσίες «τσεκαρίστηκαν» δια στόματος Ίγκορ Κόστιουκ - Εκτός αποστολής Τίμτσικ και Μιχαϊλένκο, «μέσα» ο Καμπάγιεφ.

Το απουσιολόγιο της Ντιναμό Κιέβου παραμένει γεμάτο, με τον προπονητή της ομάδας, να «αποκαλύπτει» πως Ολεκσάντρ Τίμτσικ και Μικόλα Μιχαιλένκο παρέμειναν στο Λούμπλιν, συνεχίζοντας το ατομικό τους πρόγραμμα.

Ο πρώτος είναι ακραίος οπισθοφύλακας, ενώ ο δεύτερος λογιζόταν από τους βασικούς στη μεσαία γραμμή. Αντίθετα, ο Καμπάγιεφ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και ταξίδεψε κανονικά για τη Θεσσαλονίκη.

Μένει να φανεί αν θα βρίσκεται στα πλάνα του Ίγκορ Κόστιουκ, ενώ θέση βασικού διεκδικεί και ο Ολεκσίι Σίτς, ο οποίος αποτελεί την τελευταία μεταγραφή της Ντιναμό Κιέβου.