Στην Τούμπα η Ντιναμό Κιέβου - Συνθήκες καύσωνα στην τελευταία προπόνηση των Ουκρανών (vid/pic)

Οι Ουκρανοί πήραν την απόφαση να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη από την Τρίτη, προκειμένου να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει της αυριανής κρίσιμης ρεβάνς.
Σήμερα (29/7) το απόγευμα διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας η τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ίγκορ Κόστιουκ, με τη θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά πολύ τους 30 βαθμούς κελσίου.
Κάτι στο οποίο στάθηκε στις δηλώσεις του τόσο ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, όσο και ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι, που εκπροσώπησε τους παίκτες.
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