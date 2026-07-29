Στην Τούμπα η Ντιναμό Κιέβου - Συνθήκες καύσωνα στην τελευταία προπόνηση των Ουκρανών (vid/pic)

Στο γήπεδο της Τούμπας πραγματοποιεί την «πρόβα τζενεράλε» της η Ντιναμό Κιέβου, σε συνθήκες... καύσωνα.

Οι Ουκρανοί πήραν την απόφαση να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη από την Τρίτη, προκειμένου να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει της αυριανής κρίσιμης ρεβάνς.

Σήμερα (29/7) το απόγευμα διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας η τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ίγκορ Κόστιουκ, με τη θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά πολύ τους 30 βαθμούς κελσίου.

Κάτι στο οποίο στάθηκε στις δηλώσεις του τόσο ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, όσο και ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι, που εκπροσώπησε τους παίκτες.

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