«Χαλάει του Άλμαν στην Παρτίζαν - Εξετάζει νέες επιλογές η σερβική ομάδα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketball Sphere η μεταγραφή του Κάιλ Άλμαν στην Παρτίζαν φαίνεται να «χαλάει», καθώς η σερβική ομάδα στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις.

Ο Κάιλ Άλμαν ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν στην μεταγραφική λίστα της Παρτίζαν, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα σε συζητήσεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Basketball Sphere η μεταγραφή του 28χρονου γκαρντ, φαίνεται να «χαλάει», καθώς η σερβική ομάδα εξετάζει νέες επιλογές για την περιφερειακή της γραμμή.

Η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια έχει προσθέσει στην γραμμή των γκαρντ της τους Παγιόλα, Λαμάρ Στίβενς και Λούκα Βιλντόζα και εξακολουθεί να παρακολουθεί την αγορά για ακόμα ένα παίκτη υψηλού επιπέδου.