Ιστορικό ρεκόρ για την Τσέλσι με φόντο τη νέα γενιά και στο βάθος ο… Γουέλμπεκ (pic)

Η Τσέλσι συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στην ιστορία της Premier League. Οι «μπλε» δεν έχουν παρατάξει παίκτη με πάνω από 400 συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα από τον Τζον Τέρι και την τελευταία του εμφάνιση τον Μάιο του 2017 που έφτασε τις 492, με τον Ντάνι Γουέλμπεκ να είναι έτοιμος να βάλει «στοπ» σε αυτό το σερί.

Η Τσέλσι συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, με τη σύνθεση της ομάδας να αποτυπώνει τη σημαντική αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη φιλοσοφία των Λονδρέζων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, οι «μπλε» δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με περισσότερες από 400 συμμετοχές στην Premier League από την τελευταία εμφάνιση του Τζον Τέρι στη διοργάνωση τον Μάιο του 2017, με τον αμυντικό της Τσέλσι να φτάνει τις 492 συμμετοχές.

Ένα στατιστικό που μπορεί να αλλάξει καθώς οι Λονδρέζοι είναι έτοιμοι να αποκτήσουν τον Ντάνι Γουέλμπεκ από τη Μπράιτον. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Γουέλμπεκ γίνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Άγγλος επιθετικός θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα αγωνιστεί στην Τσέλσι, έχοντας 400+ συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα μετά τον Τζον Τέρι το 2017, καθώς ο 35χρονος μετρά ακριβώς 400 παρουσίες στην Premier League.