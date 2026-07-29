Αποχαιρέτησε τη Γκενκ με συγκινητικό βίντεο ο Καρέτσας (vid)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχαιρέτησε τη Γκενκ με ένα συγκινητικό βίντεο, αφιερωμένο στην ομάδα που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Από ώρα σε ώρα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα διεθνή να πραγματοποιεί ένα τεράστιο άλμα στην καριέρα του.

Ο 18χρονος εξτρέμ αποχαιρέτησε τη Γκενκ με ένα συγκινητικό βίντεο, αφιερωμένο στο σύλλογο που του έδωσε το «πάτημα» για τα επαγγελματικά… σαλόνια του ποδοσφαίρου.

Στο συγκεκριμένο βίντεο υπάρχουν επίσης πλάνα από τις καλύτερες στιγμές του αλλά και τον ίδιο να φορά ένα μενταγιόν με τον αριθμό «3600».

Δείτε εδώ το συγκινητικό αντίο του Καρέτσα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.