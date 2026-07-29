Αγγλική ομοσπονδία κατά Ινφαντίνο: Σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο παραχώρησης των δικαιωμάτων του Μουντιάλ

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στο σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, που προβλέπει την πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Με επίσημη τοποθέτησή της την Τετάρτη (29/7), η FA ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει πλήρη ενημέρωση για την πρόταση και υπογράμμισε τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια απόφαση στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της FA και μία από τις οκτώ αντιπροέδρους της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, έχει ήδη απορρίψει το ενδεχόμενο έναρξης συζητήσεων για την πώληση μεριδίων των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Οι εθνικές ομοσπονδίες καλούνται να τοποθετηθούν επίσημα έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του Guardian αναφέρει ότι στελέχη της FA βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με την UEFA, εξετάζοντας τρόπους αντίδρασης απέναντι στο σχέδιο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να τεθούν ακόμη και σενάρια αποχής ή μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, εφόσον η πρόταση προχωρήσει.

Στην ανακοίνωσή της η αγγλική ομοσπονδία τονίζει:

«Δεν είχαμε προηγούμενη ενημέρωση για την πρόταση και δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό της ή τους όρους που τη συνοδεύουν.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες τόσο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και για τις αρχές διακυβέρνησης που φαίνεται να ακολουθήθηκαν. Όταν η FIFA παρουσιάσει πλήρως και με διαφάνεια την πρόταση, θα διατυπώσουμε αναλυτικά τη θέση μας και θα τοποθετηθούμε εκ νέου».