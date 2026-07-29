Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εντολή για εκκένωση προς Αγία Γαλήνη

Στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού, στη Μεσαρά, η φωτιά έχει θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς το μέτωπο βρίσκεται κοντά στον οικισμό.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Παράλληλα, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
Στις 15:38 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς την παραλία Ρεθύμνου.
Στις 15:44 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.
Πηγή: cnn.gr