Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εντολή για εκκένωση προς Αγία Γαλήνη

Μαίνεται η φωτιά στη Κρήτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε ένα διπλό μέτωπο στις περιοχές της Μεσαράς και του Ρεθύμνου.

Στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού, στη Μεσαρά, η φωτιά έχει θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς το μέτωπο βρίσκεται κοντά στον οικισμό.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στις 15:38 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς την παραλία Ρεθύμνου.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στις 15:44 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Πηγή: cnn.gr