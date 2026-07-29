Προπονητής Ντιναμό Κιέβου: «Είναι επικίνδυνος ο Κωνσταντέλιας - Έχει πολλή ποιότητα ο ΠΑΟΚ»

Το «εγκώμιο» του Γιάννη Κωνσταντέλια έπλεξε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, Ίγκορ Κόστιουκ, ο οποίος μίλησε για την κρίσιμη ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ουκρανός προπονητής για τον Δικέφαλο αλλά και ειδικότερα τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ αναφέρθηκε και στις καιρικές συνθήκες συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι.

Την ίδια ώρα αποκάλυψε πως οι Μιχαϊλένκο και Τίμτσικ παρέμειναν στο Λούμπλιν συνεχίζοντας το ατομικό τους πρόγραμμα, σε αντίθεση με τον Καμπάγιεφ που φώναξε παρών ενόψει της ρεβάνς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Ίγκορ Κόστιουκ:

Για τις εμπειρίες από την Τούμπα αφού είχε ξαναέρθει το 2019 ως προπονητής της Ντιναμό Κιέβου: «Το θυμάμαι το ματς εκείνο. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο Κίεβο, στο δεύτερο εδώ στην Τούμπα δεχτήκαμε δύο γκολ στο ημίχρονο, μετά ισορροπήσαμε αλλά δεν πήραμε τον βαθμό. Ήταν πολύ οργανωμένοι, με ένταση και aggressive. Αρκετά γεγονότα μας είχαν κρατήσει για δύο ώρες στα αποδυτήρια».

Για τα αμυντικά προβλήματα που δημιούργησε ο Κωνσταντέλιας, αν έχει διαφορετικό πλάνο: «Πράγματι ο Κωνσταντέλιας ήταν πολύ καλός στο πρώτο ματς. Έχω δει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι από τους πιο ποιοτικούς και επικίνδυνους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μία καλή ομάδα και οργανωμένη που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Τοποθετήθηκαν καλά στον αγωνιστικό χώρο τις σημαντικές στιγμές. Αναλύσαμε κάποια λάθη, κάποιες στιγμές από το πρώτο ματς και ενόψει του αυριανού αγώνα και ελπίζω να δουλέψουν».

Για το ντεμπούτο του Σιτς, τη χρησιμοποίηση Κεντζιόρα και την κατάσταση των τριών τραυματιών: «Ο Καμπάγιεφ ταξίδεψε μαζί μας και προετοιμάζεται κανονικά. Ο Τίμτσικ και ο Μιχαϊλένκο παρέμειναν στο Λούμπλιν και αναμένεται να επιστρέψουν στην ενεργό δράση προσεχώς, προπονούνται ατομικά. Όσον αφορά τον Κεντζιόρα και τον Σιτς, υπάρχουν πολλές σκέψεις και θα δούμε πως θα χρησιμοποιηθούν».

Για το αν θα περιέγραφε με δύο λόγια τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι: «Έχουν παίκτες με ποιότητα. Εκμεταλλεύτηκαν με εντυπωσιακό τρόπο τα λάθη μας και σκόραραν. Σκοράραμε πρώτοι, αλλά έπαιξαν πολύ καλά. Κάναμε λάθη στην πορεία και έπειτα ισοφάρισαν, ένα γκολ που μας έριξε ψυχολογικά. Δεν το αλλάξαμε στο ημίχρονο. Θέλαμε να πάρουμε χώρο στο γήπεδο, αλλά δεν δούλεψε το πλάνο μας. Σκοράραμε το 2-3, είχαμε και άλλες καλές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν σκοράραμε ξανά. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, αύριο είναι το δεύτερο και είμαι σίγουρος ότι θα είναι διαφορετικό και ενδιαφέρον παιχνίδι. Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Ελπίζω να προκριθούμε εμείς».



Από πλευράς του ο 33χρονος μέσος Βιτάλι Μπουγιάλσκι στην τοποθέτησή του υπογράμμισε:

Για τη διαφορά θερμοκρασίας: «Υπάρχει αυτός ο παράγοντας συγκριτικά με το Λούμπλιν, για αυτό φτάσαμε νωρίτερα, για να προετοιμαστούμε καλύτερα με τις συνθήκες και να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Για τους φιλοξενούμενους οπαδούς που θα απουσιάσουν, αν δίνει αυτό έξτρα πίεση: «Όταν φτάσαμε χθες, συναντήσαμε μία ευχάριστη έκπληξη, μία εξαιρετική υποδοχή από την ουκρανική κοινότητα της πόλης. Πιθανότατα θα είναι πιο περίπλοκο για τους γηπεδούχους, αυτοί θα έχουν παραπάνω πίεση. Εμείς έχουμε την εμπειρία Όλα είναι στα... πόδια μας και ελπίζω ότι θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Για το τι θα διόρθωνε συγκριτικά με το πρώτο ματς: «Θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Αυτό που έβλεπα στον πάγκο είναι ότι είναι μία πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Είναι aggressive παίζει με ένταση σε όλες τις γραμμές. Έχουν αλλάξει αρκετά, έχουν ποιοτικούς παίκτες. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και θα δούμε».