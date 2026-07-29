Λίβερπουλ: Καταθέτει πρόταση άνω των 100 εκατωμυρίων ευρώ για τον Μπαρκολά

Η Λίβερπουλ ανεβάζει ρυθμούς στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, έχοντας ήδη κάνει επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να γίνει η μεταγραφή.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι «κόκκινοι» έχουν πλέον έτοιμη την πρώτη τους επίσημη πρόταση προς την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αναμένεται να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η αγγλική ομάδα σκοπεύει να καταθέσει άμεσα την προσφορά της, επιχειρώντας να μπειστη διεκδίκηση του νεαρού Γάλλου εξτρέμ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, πάντως, κοστολογεί τον Μπαρκολά περίπου στα 170 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που δημιουργεί σημαντική απόσταση ανάμεσα στις απαιτήσεις των Γάλλων και στην αρχική πρόταση της Λίβερπουλ. Παρά τη μεγάλη διαφορά, οι δύο πλευρές αναμένεται να μπουν σε κύκλο διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συμφωνίας.

Ο Μπαρκολά είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές της Λίβερπουλ για την επιθετικής της γραμμή, με τους ανθρώπους του συλλόγου να θεωρούν ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει στην Premier League.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, αφού θα φανεί αν η Παρί είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί ή αν θα επιμείνει στις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της για την παραχώρηση του διεθνούς Γάλλου μεσοεπιθετικού.