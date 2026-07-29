Κομοτηνή: Oδηγός μηχανής χωρίς δίπλωμα παρέσυρε αστυνομικό - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» νοσηλεύονται ένας αστυνομικός και ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν το δίκυκλο παρέσυρε τον ένστολο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν, τόσο ο αστυνομικός, όσο και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οδηγός μηχανής παρέσυρε αστυνομικό που του έκανε σήμα για έλεγχο

Σύμφωνα με το xronos.gr, ο 19χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε πως δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης , αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον αστυνομικό.

Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Σισμανόγλειου, όπου και παραμένουν για νοσηλεία. Τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται ελαφρά και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

Πηγή: cnn.gr