Γιουβέντους: Συμφώνησε με τη Λεβερκούζεν και περιμένει την απάντηση του Αλαϊμπέγκοβιτς

Η Γιουβέντους είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής κίνησης, αφού έχει προχωρήσει κατά πολύ τις επαφές της με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Κέριμ Αλαϊμπέγκοβιτς.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της συμφωνίας, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να διαμορφώνεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ, συν επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων.

Παρά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η Γιουβέντους περιμένει την απάντηση του Βόσνιου ποδοσφαιριστή. Η συγκατάθεση του Αλαϊμπέγκοβιτς είναι το τελευταίο βήμα ώστε να προχωρήσουν οι τελικές διαδικασίες και να «κλειδώσει» η μετακίνησή του στο Τορίνο.

Εφόσον ο νεαρός άσος δώσει το τελικό «πράσινο φως», οι «Μπιανκονέρι» αναμένεται να ολοκληρώσουν άμεσα τη συμφωνία με τη Λεβερκούζεν και να ανακοινώσουν μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ τους για τη νέα σεζόν.