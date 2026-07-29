Γιουβέντους: Συμφώνησε με τη Λεβερκούζεν και περιμένει την απάντηση του Αλαϊμπέγκοβιτς

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της συμφωνίας, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να διαμορφώνεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ, συν επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων.
Παρά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η Γιουβέντους περιμένει την απάντηση του Βόσνιου ποδοσφαιριστή. Η συγκατάθεση του Αλαϊμπέγκοβιτς είναι το τελευταίο βήμα ώστε να προχωρήσουν οι τελικές διαδικασίες και να «κλειδώσει» η μετακίνησή του στο Τορίνο.
Εφόσον ο νεαρός άσος δώσει το τελικό «πράσινο φως», οι «Μπιανκονέρι» αναμένεται να ολοκληρώσουν άμεσα τη συμφωνία με τη Λεβερκούζεν και να ανακοινώσουν μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ τους για τη νέα σεζόν.
🚨⚪️⚫️ Juventus are waiting for Kerim Alajbegović final approval after advanced talks with Bayer Leverkusen.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
The agreement club to club is at the final stages for €33m plus add-ons, as @berger_pj reports.
Juve are still waiting for Alajbegović green light. 🇧🇦 pic.twitter.com/VjfW8hO4Ya