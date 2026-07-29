Τραγωδία στο Γύθειο: Πέθανε ο 30χρονος υποδιοικητής της Πυροσβεστικής

Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς ακόμη ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γύθειο.

Συγκεκριμένα, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 30 ετών άφησε ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του 30χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και δεν σχετίζεται με τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή του Αγερανού, του δήμου Γυθείου.

Στο μέτωπο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, συνδρομή τριών πεζοπόρων τμημάτων.

Δύο νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (29/7) πέθαναν άλλοι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο.

Το τραγικό περιστατικό με τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο σημειώθηκε όταν το πυροσβεστικό όχημα 4×4 στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες βρέθηκε κυκλωμένο από το μένος της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροσβέστες έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς.

Η ταχύτητα εξάπλωσης του μετώπου μετέτρεψε την περιοχή σε παγίδα θανάτου, καθιστώντας κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού τους αδύνατη.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος για την τραγωδία στο Ρέθυμνο

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Πηγή: lawandorder.gr