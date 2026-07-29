Πανέτοιμος για Πάκσι ο Παναθηναϊκός - Η αποστολή του (vids)

Το «Τριφύλλι» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ρεβάνς με την Πάκσι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συμπεριλαμβάνει 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο (30/7, 21:30) την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, στην ρεβάνς του 1-2 της Ουγγαρίας, με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν με απογευματινή προπόνηση την προετοιμασία τους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του ο Νίστρουπ γνωστοποίησε και την αποστολή της ομάδας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ».