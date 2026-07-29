Μύθου: «Χαρά και ανυπομονησία για τη νέα σεζόν - Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση»

Focus στην πρόκριση ο Ανέστης Μύθου, με τον 19χρονο φορ να σχολιάζει την εξέλιξή του συγκριτικά με την περσινή σεζόν, ενόψει της αυριανής (30/7) ρεβάνς.

Ο 19χρονος κεντρικός επιθετικός του Δικεφάλου αναφέρθηκε στη νοοτροπία του Αλέσιο Λίσι και τον φετινό στόχο της ομάδας, που δεν είναι άλλος από την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Ανέστης Μύθου:

Για το δικό του στόχο φέτος στην Ευρώπη μετά από την περσινή του εμπειρία: «Ο στόχος είναι σίγουρα να πάμε καλύτερα ως ομάδα από ότι πέρσι. Το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και να κερδίσουμε τον αγώνα με την Ντινάμο».

Για τα τα συναισθήματα του στο ξεκίνημα της σεζόν και το κλίμα στα αποδυτήρια: «Η χαρά και η ανυπομονησία κυριαρχούν. Περιμένουμε όλοι πως και πως τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας».

Για τις οδηγίες που του δίνει ο Λίσι και αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τον Λουτσέσκου: «Αυτά είναι πράγματα που μένουν στα αποδυτήρια. Ο κάθε προπονητής δίνει τις δικές του οδηγίες, έχει την δική του νοοτροπία όποτε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν».

Για το πως βλέπει τον εαυτό του σε σχέση με πέρσι: «Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος. Μπορώ να δείξω το ταλέντο μου πιο εύκολα στον αγωνιστικό χώρο».