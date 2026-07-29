Γιατί η Αϊντχόφεν δεν κράτησε τον Σαλάχ-Εντίν - Η οψιόν των 8 εκατ., το προφίλ και οι ολλανδικές κριτικές

Το SDNA έψαξε το παρασκήνιο της υπόθεσης και τις αξιολογήσεις των ολλανδικών media για τον Μαροκινό αριστερό μπακ που συνδέεται έντονα με τον Ολυμπιακό.

Το όνομα του Ανάς Σαλάχ - Εντίν βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας.

Ο 24χρονος Μαροκινός δεν υπολογίζεται από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στη Ρόμα και όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Η περασμένη σεζόν τον βρήκε δανεικό στην Αϊντχόφεν όπου άφησε θετικές εντυπώσεις (25 συμμετοχές - 1 ασίστ) χωρίς όμως να συνεχίσει στην PSV.

Τι ακριβώς συνέβη; Και πώς αξιολόγησαν οι Ολλανδοί τις εμφανίσεις του;

Η οψιόν των 8 εκατ. ευρώ και το παρασκήνιο

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η αποχώρηση του Σαλάχ-Εντίν από την Αϊντχόφεν δεν συνδέθηκε με αγωνιστικούς λόγους.

Η PSV ήταν θετική στο ενδεχόμενο να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή και είχε ήδη προετοιμάσει συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας, έως το καλοκαίρι του 2031.

Η οψιόν αγοράς που είχε συμφωνηθεί με τη Ρόμα κυμαινόταν περίπου στα 8 εκατ. ευρώ κι ενώ οι «Τζιαλορόσι» τον είχαν αγοράσει με 8,5 εκατ. από την Τβέντε τον Φεβρουάριο του ΄25.

Μάλιστα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανιζόταν θετικός - σε πρώτο χρόνο - στην προοπτική να παραμείνει στο «Philips Stadion», καθώς είχε προσαρμοστεί πλήρως στο περιβάλλον της ομάδας και επιθυμούσε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Γιατί τελικά δεν προχώρησε η μεταγραφή

Παρότι η πρόθεση της PSV ήταν ξεκάθαρη, οι εξελίξεις δεν κύλησαν όπως περίμεναν οι Ολλανδοί.

Οι συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν προχώρησαν με τον ρυθμό που επιθυμούσε η διοίκηση, ενώ στο μεταξύ άρχισε να αυξάνεται το ενδιαφέρον και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Έτσι, η υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ο Σαλάχ-Εντίν να επιστρέψει στη Ρόμα, όπου πλέον επίσης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Οι Ολλανδοί είδαν έναν σύγχρονο επιθετικό μπακ

Οι εμφανίσεις του στην PSV κρίθηκαν συνολικά θετικές.

Τα media στην Ολλανδία στάθηκαν κυρίως στην ευκολία με την οποία προσαρμόστηκε στη νέα ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον έναν σύγχρονο αριστερό μπακ, με έντονη επιθετική διάθεση και δυνατότητα να προσφέρει τόσο από την πλευρά, όσο και σε πιο εσωτερικούς ρόλους.

Υπογράμμισαν την τεχνική του κατάρτιση, την ποιότητα στις μεταβιβάσεις και την ικανότητά του να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση.

Οι Ολλανδοί εκτιμούσαν επίσης την άνεση στο ένας εναντίον ενός, την ταχύτητα και την ευχέρεια να αγωνιστεί όχι μόνο ως αριστερός μπακ, αλλά και ως χαφ όταν το απαιτούν οι συνθήκες του αγώνα.

Οι αδύναμοι…κρίκοι

Παρά τις θετικές αξιολογήσεις, δεν έλειψαν και οι παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα στις αμυντικές του τοποθετήσεις, καλύτερη διαχείριση των φάσεων όταν ανεβαίνει ψηλά και μεγαλύτερη συνέπεια από παιχνίδι σε παιχνίδι.