Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Σα: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής - Είμαι πολύ έξυπνος παίκτης»

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Γκουστάβο Σα, με τον Πορτογάλο να δηλώνει ενθουσιασμένος για τον δανεισμό του στους Πειραιώτες, λέγοντας παράλληλα πως θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο προπονητής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει ενάντια, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.



Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου».