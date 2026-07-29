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Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Σα: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής - Είμαι πολύ έξυπνος παίκτης»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Γκουστάβο Σα, με τον Πορτογάλο να δηλώνει ενθουσιασμένος για τον δανεισμό του στους Πειραιώτες, λέγοντας παράλληλα πως θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο προπονητής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει ενάντια, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.

Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου».

Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Σα: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής - Είμαι πολύ έξυπνος παίκτης»