Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει ενάντια, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.
Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου».
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Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Σα: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής - Είμαι πολύ έξυπνος παίκτης»
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ΠΡΟΣΩΠΑ
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Σα: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής - Είμαι πολύ έξυπνος παίκτης»