«Στο στόχαστρο της Ρεάλ ο Κινιόνες - Ενδιαφέρεται και η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρο τον Λέστερ Κινιόνες, ενώ για την περίπτωση του παίκτη ενδιαφέρεται και η Παρτίζαν.

Το όνομα του Λέστερ Κινιόνες «παίζει» τις τελευταίες μέρες στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των ευρωπαϊκών ομάδων, με τον Δομινικανό γκαρντ να είναι από τα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας ο Κινιόνες έχει μπει στην λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ για την περίπτωση του παίκτη ενδιαφέρεται και η Παρτίζαν, η οποία βρίσκεται στην αγορά για γκαρντ.

Ο 25χρονος άσος διαθέτει εμπειρία από το NBA, καθώς έχει αγωνιστεί με τους Ουόριορς, τους Σίξερς και τους Μάτζικ, μετρώντας 4.8 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα σε όλη του την καριέρα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.