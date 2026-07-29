Ορτέγκα: «Μπορώ να ηγηθώ στις δύσκολες στιγμές - Είμαι ένας μοντέρνος τερματοφύλακας»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό έκανε ο Στέφαν Ορτέγκα, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να αναφέρει πως μπορεί να ηγηθεί στις δύσκολες στιγμές της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πάρα πολλοί άνθρωποι, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, από χθες στο αεροδρόμιο, όλοι μου έλεγαν «πάμε για τον Ολυμπιακό»! Μπορούσες να νιώσεις και να δεις αμέσως πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από Έλληνες από τη Γερμανία που είναι μαζί μου τώρα γιατί ήρθα στη σωστή ομάδα εδώ. Οπότε, ναι, είμαι ενθουσιασμένος γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος που παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις κάθε χρόνο.



Ο σύλλογος έχει μεγάλες φιλοδοξίες και παίζει για τίτλους. Έχει μεγάλη ιστορία, καλούς φιλάθλους, καλό γήπεδο. Ανυπομονώ για αυτή την ατμόσφαιρα και υποθέτω ότι εδώ είναι μια όμορφη πόλη για να ζεις. Συνεπώς, όλα ταίριαζαν πολύ αυτή την στιγμή.



Είμαι τερματοφύλακας που βρίσκεται ακόμα σε καλό επίπεδο. Έχω εμπειρία, δεν είμαι νέος, όμως έχω πολλή εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Νομίζω πως θα μπορέσω να ηγηθώ της ομάδας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Να είμαι εκεί και να δείξω σε όλους γύρω μου ότι μπορώ ακόμα να παίξω καλά. Το πιο δυνατό μου σημείο είναι η ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι κοντινές αποκρούσεις είναι αρκετά καλές, όπως και τα τετ-α-τετ. Θεωρώ ότι είμαι ένας καλός μοντέρνος τερματοφύλακας με συνολικά προσόντα.



Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι οι μεγάλοι στόχοι που έχει ο σύλλογος. Πρώτα από όλα να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Champions League, φυσικά να κερδίσουμε το Κύπελλο, το πρωτάθλημα και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο όσο πιο επιτυχημένα γίνεται».