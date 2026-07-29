Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πήρε Γιάραμαζ η Λιετκαμπέλις

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον όμιλο του Eurocup, Λιεκτκαμπέλις με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του Όγκνιεν Γιάραμαζ.

Η Λιετκαμπέλις με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του Όγκνιεν Γιάραμαζ, με την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον όμιλο του Eurocup να προσθέτει στο ρόστερ της παίκτη με εμπειρία από την Ευρωλίγκα.

Ο Γιάραμαζ την προηγούμενη σεζόν έπαιξε στην Ιλιρίγια και στην Τσεντεβίτα Ολίμπια. Ξεκίνησε τη σεζόν με την Ιλιρίγια, όπου είχε μέσο όρο 11 πόντους, 5,5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε τέσσερα παιχνίδια της Αδριατικής Λίγκας.

Τον Νοέμβριο, ο 30χρονος γκαρντ μεταγράφηκε στην Τσεντεβίτα, με την οποία έφτασε στα προημιτελικά του EuroCup.