«Συμφώνησε με τη Ρόμα ο Κουλιεράκης!»

Για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ κινείται η Ρόμα, η οποία φέρεται να έφτασε ήδη σε συμφωνία με τον παίκτη!
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Νικολό Σκίρα, ο διεθνής στόπερ είπε το «ναι» για συμβόλαιο έως το 2031 με τους Ρωμαίους.
Έτσι, πλέον οι Τζιαλορόσι εντείνουν τις διαπραγματεύσεις με την γερμανική ομάδα, με τη Ρόμα να θέλει να αποκτήσει τον Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ.
Agreement in principle for a contract until 2031 between Kōnstantinos #Koulierakīs and #ASRoma, which are in talks with #Wolfsburg to try to sign the greek centre-back for €15M. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2026