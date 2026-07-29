«Συμφώνησε με τη Ρόμα ο Κουλιεράκης!»

Σε συμφωνία με τη Ρόμα έφτασε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Ιταλία.

Για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ κινείται η Ρόμα, η οποία φέρεται να έφτασε ήδη σε συμφωνία με τον παίκτη!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Νικολό Σκίρα, ο διεθνής στόπερ είπε το «ναι» για συμβόλαιο έως το 2031 με τους Ρωμαίους.

Έτσι, πλέον οι Τζιαλορόσι εντείνουν τις διαπραγματεύσεις με την γερμανική ομάδα, με τη Ρόμα να θέλει να αποκτήσει τον Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ.