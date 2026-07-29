Ο Κουκουρέγια άλλαξε χτένισμα και άφησε πίσω τις μπούκλες

Ο Μαρκ Κουκουρέγια συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για τις επιδόσεις του στο γήπεδο, αλλά για τη νέα του εμφάνιση.

Λίγες ημέρες μετά το τατουάζ που έκανε προς τιμήν του Λουίς ντε λα Φουέντε, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε ακόμη μία αλλαγή.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ αποχωρίστηκε τις χαρακτηριστικές σγουρές μπούκλες του και εμφανίστηκε με braids (ράστα), ένα νέο look που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Οι φίλαθλοι δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν, καθώς τα μακριά, σγουρά μαλλιά του αποτελούσαν για χρόνια το σήμα κατατεθέν της εικόνας του.

Το προηγούμενο χτένισμά του, ωστόσο, είχε και ιδιαίτερη προσωπική σημασία. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο γιος του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και διατηρούσε τα μαλλιά του μακριά ώστε το παιδί να μπορεί να τον αναγνωρίζει εύκολα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Έχω έναν γιο με αυτισμό. Θα προτιμούσα να μην είχα καθόλου χρήματα, αρκεί να ήταν υγιής. Κρατάω τα μαλλιά μου μακριά γιατί του αρέσουν, αλλά και γιατί έτσι μπορεί να με αναγνωρίζει εύκολα αν με χάσει από τα μάτια του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο διεθνής αμυντικός.