Η ελληνική αποστολή για τους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο

Ο ΣΕΓΑΣ δήλωσε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Μεσογειακούς Αγώνες στην πόλη Τάραντο της Ιταλίας.

Την αποστολή συνθέτουν 14 αθλητές και ισάριθμες αθλήτριες. Όλοι και όλες διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της σεζόν και έχουν ρεαλιστικές ελπίδες διάκρισης στο αντάμωμα των χωρών της Μεσογείου, σε μια διοργάνωση στην οποία, σε πολλά αγωνίσματα, το αγωνιστικό επίπεδο είναι υψηλό.

Σε ένα ατομικό αγώνισμα και δύο ομαδικά θα αγωνιστούν Βασίλης Μυριανθόπουλος και Σωτήρης Γκαραγκάνης στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Αναλυτικά η σύνθεση της ελληνικής ομάδας:

Γιάννης Βοσκόπουλος (100 μ., 4Χ100 μ.)

Σωτήρης Γκαραγκάνης (100 μ., 4Χ100 μ., 4Χ100 μ. μικτή)

Βασίλης Μυριανθόπουλος (200 μ. 4Χ100 μ., 4Χ100 μ. μικτή)

Νικόλας Παναγιωτόπουλος (200 μ. 4Χ100 μ., 4Χ100 μ. μικτή)

Σπύρος Κονιδάρης (400 μ., 4Χ400 μ. μικτή)

Χριστόφορος Κουτλής (800 μ., 4Χ400 μ. μικτή)

Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (110 μ. εμπόδια)

Δημήτρης Λεβαντίνος (400 μ. εμπόδια, 4Χ400 μ. μικτή)

Αντώνης Μέρλος (Ύψος)

Νίκος Σταματονικολός (Μήκος)

Κώστας Γεννίκης (Σφαίρα)

Δημήτρης Παυλίδης (Δίσκος)

Χρήστος Φραντζεσκάκης (Σφύρα)

Γιώργος Παπαναστασίου (Σφύρα)

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 μ., 4Χ100 μ., 4Χ100 μ. μικτή)

Ραφαέλα Σπανουδάκη (200 μ., 4Χ100 μ., 4Χ100 μ. μικτή)

Αναστασία Ράπτη (400 μ., 4Χ400 μ. μικτή)

Εμμανουέλα Πλάκα (800 μ.)

Σοφία Ιωσηφίδου (100 μ. εμπόδια, 4Χ100 μ.)

Δήμητρα Γναφάκη (400 μ. εμπόδια, 4Χ400 μ. μικτή)

Δήμητρα Τσουκαλά (100 μ., 4Χ100 μ., 4Χ100 μ. μικτή)

Παναγιώτα Δόση (Ύψος)

Αριάδνη Αδαμοπούλου (Επί κοντώ)

Ναταλία Μπέση (Μήκος)

Οξάνα Κορένεβα (Τριπλούν)

Μαρία Μαγκούλια (Σφαίρα)

Κρίστυ Αναγνωστοπούλου (Δίσκος)

Σταματία Σκαρβέλη (Σφύρα)

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά στις 30 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου.