Συνελήφθη ο δήμαρχος Πάρου και άλλοι τρεις για τη φωτιά στο νησί

Εξελίξεις για τη φωτιά στην Πάρο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ο δήμαρχος του νησιού μαζί με άλλα τρία άτομα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς δείχνουν -σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ- πως η φωτιά, που πήρε τεράστιες διαστάσεις στο νησί, φέρεται να ξεκίνησε από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Να σημειωθεί πως από το μεσημέρι η φωτιά στην Πάρο έχει αντιμετωπιστεί πλήρως, ωστόσο άφησε μεγάλες εκτάσεις καμένες στο νότιο τμήμα του νησιού.

Πηγή: iefimerida.gr