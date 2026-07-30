Cadena SER: «Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Παυλίδη»!

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cadena SER, οι Καταλανοί ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα στράικερ και ετοιμάζεται να μπει σε συζητήσεις με την Μπενφίκα για την απόκτησή του.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Μπενφίκα δεν θέλει να χάσει τον Βαγγέλη Παυλίδη και αναμένεται να προβάλει σθεναρή αντίσταση στην προσπάθεια της Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του.
🚨🚨 FC Barcelona está interessado em garantir a contratação de Vangelis Pavlidis, de acordo com a plataforma @QueThiJugues da @La_SER.— Diário de Transferências (@DTransferencias) July 29, 2026
O Benfica não quer perder o internacional grego. pic.twitter.com/osllgVW2Hc