Cadena SER: «Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Παυλίδη»!

Δημοσίευμα «βόμβα» από την Ισπανία, αναφέρει ότι η Μπαρτσελόνα κινείται «ζεστά» για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cadena SER, οι Καταλανοί ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα στράικερ και ετοιμάζεται να μπει σε συζητήσεις με την Μπενφίκα για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Μπενφίκα δεν θέλει να χάσει τον Βαγγέλη Παυλίδη και αναμένεται να προβάλει σθεναρή αντίσταση στην προσπάθεια της Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του.