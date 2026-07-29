Σκούμα: «Στο Ευρωμπάσκετ U16 θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πάρουμε αυτό που μάς αναλογεί»

Ένα χρόνο μετά τη διεξαγωγή του Ευρωμπάσκετ Γυναικών στην Ελλάδα, στις 7 Αυγούστου η «σκυτάλη» θα περάσει στις αθλήτριες ηλικίας κάτω των 16 ετών οι οποίες αποτελούν τη βάση για την επόμενη γενιά του αθλήματος στη χώρα μας.

Οι νεαρές διεθνείς προετοιμάζονται για το δικό τους Ευρωμπάσκετ στα Ιωάννινα (6-11/8) με στόχο να εκπροσωπήσουν επάξια την Ελλάδα μας και να δείξουν μπροστά στο δικό τους κοινό τις δυνατότητές τους.

Η κεντρική σκηνή που θα στηθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρη Καραδήμας» και τα φώτα που θα στραφούν πάνω στις νεαρές αθλήτριες, δεν τις φοβίζουν. Αντιθέτως, οι διεθνείς παίκτριες της Εθνικής Κορασίδων ανυπομονούν για την στιγμή που θα ανέβουν σε αυτή τη σκηνή, με την ελπίδα ότι, όταν θα πέσει η αυλαία της διοργάνωσης, θα έχουν πετύχει και τον στόχο που έχουν θέσει. «Η διεξαγωγή του Ευρωμπάσκετ στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός που έχει χαροποιήσει όλα τα κορίτσια. Είναι πολύ σημαντικό γι’ εμάς που θα παίξουμε στην έδρα μας και θα έχουμε κοντά μας τους δικούς μας ανθρώπους» λέει η γκαρντ, Νεφέλη Σκούμα, και προσθέτει. «Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και, στο τέλος, να πάρουμε αυτό που μάς αναλογεί!».

Το ζητούμενο σε μια μεγάλη διοργάνωση με συνεχόμενους αγώνες είναι η ομάδα να μείνει από την αρχή μέχρι το τέλος συγκεντρωμένη και πειθαρχημένη. Ωστόσο, για τη Νεφέλη Σκούμα υπάρχουν κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία πιστεύει ότι θα βοηθήσουν τη γαλανόλευκη να βγάλει εις πέρας την αποστολή της. «Εκτός από το κομμάτι της προετοιμασίας, η οποία μέχρι στιγμή έχει κυλήσει πολύ καλά, υπάρχουν ακόμα δύο στοιχεία εξίσου σημαντικά. Το πρώτο είναι να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να ακούμε αυτά που μας λένε οι προπονητές μας. Το δεύτερο είναι να παραμείνουμε ενωμένες μέχρι το τέλος. Σε μια διοργάνωση μπορεί να υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Οπότε θεωρώ σημαντικό να στηρίζουμε η μία την άλλη. Στην περίπτωση που προκύψει κάποια κακή στιγμή, σίγουρα δεν είναι εύκολο να την ξεπεράσεις αμέσως. Καλό θα ήταν να την αφήσουμε πίσω μας και να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό που κάνουμε δηλαδή και στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου στα παιχνίδια των συλλόγων μας. Ο αθλητισμός, άλλωστε, έχει τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές του».

Στις 6 Αυγούστου, ημέρα έναρξης του Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας), η Νεφέλη Σκούμα θα συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας της, γεγονός το οποίο θα γιορτάσει στα Ιωάννινα (η Ελλάδα θα αγωνιστεί στις 7 Αυγούστου) μαζί με τις συμπαίκτριές της και το προπονητικό επιτελείο. Πόσο δύσκολο είναι για ένα κορίτσι αυτής της ηλικίας να ακολουθεί τους καλοκαιρινούς μήνες τις υποχρεώσεις την Εθνικών ομάδων (Παγκορασίδων και Κορασίδων) να κάνει πρωταθλητισμό και να συνδυάζει τον χειμώνα τις αθλητικές υποχρεώσεις της με το σχολείο; Η διεθνής αθλήτρια, η οποία την επόμενη χρονιά θα φοιτήσει στη Β’ Λυκείου, ομολογεί ότι «σίγουρα είναι δύσκολο για έναν αθλητή να κάνει πρωταθλητισμό και ταυτόχρονα να έχει ακαδημαϊκούς στόχους!» Τονίζει όμως ότι όλα εξαρτώνται από τα «θέλω» του κάθε ανθρώπου και από τον προγραμματισμό που κάνει ώστε να πετύχει όσα επιθυμεί. «Είναι σημαντικό να βγάζεις ένα πρόγραμμα. Να βάζουμε τις προτεραιότητές μας και να συνδυάζουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Με αυτό τον τρόπο, πιστεύω πως καθένας μπορεί να φτάσει στο στόχο που έχει θέσει. Είτε αυτός αφορά το μπάσκετ, είτε την ακαδημαϊκή μόρφωσή του».