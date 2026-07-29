Η τεσσάρα της Πάκσι είναι καμπανάκι, αλλά ο Νίστρουπ έχει την λύση!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι μετά την τεσσάρα επί της Φερεντσβάρος και την προετοιμασία του Νίστρουπ.

Η Πάκσι, αυτό το… καφενείο, που νίκησε ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με 2-1 στην πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα έριξε τέσσερα στην Φερεντσβάρος και την νίκησε με 4-2. Οσοι είχαν αμφιβολίες, για το αν η Πάκσι είναι μία κανονική ομάδα, χαμηλών δυνατοτήτων, αλλά ομάδα και όχι καφενείο, νομίζω σε αυτό το ματς πήραν την απάντηση, που έπρεπε.

Ευτυχώς στον Παναθηναϊκό και σέβονται όλους τους αντιπάλους και γνωρίζουν, ότι η ρεβάνς θα είναι δύσκολη αν δεν παίξουν, όπως πρέπει. Η Πάκσι χαμένη είναι, δεν έχει να χάσει τίποτα. Θα έρθει να παίξει ελεύθερα και ότι γίνει. Ο Νίστρουπ, που ξέρει καλά την διαδικασία των προκριματικών, γνωρίζει ότι αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια κρύβουν μεγάλες παγίδες.

Ο Δανός τεχνικός παρουσίασε έναν Παναθηναϊκό διαβασμένο στο πρώτο παιχνίδι, για αυτό η ομάδα νίκησε με 2-1 και έκανε άλλες πέντε φάσεις για γκολ. Φυσικά η ομάδα παρουσίασε αδυναμίες και έκανε λάθη, τα οποία ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια ο κόουτς αυτή την εβδομάδα.

Λάθη και στην ανάπτυξη της ομάδας, αλλά και στα τελειώματα. Ο Νίστρουπ έδειξε βίντεο στους παίκτες και τους τόνισε τι πήγε λάθος, ώστε να το αλλάξουν στην ρεβάνς. Συγκεκριμένα πράγματα έδειξε ο Δανός και οι παίκτες κατανόησαν απόλυτα τα λάθη τους.

Ο στόχος είναι ένας. Η ομάδα να πάρει την πρόκριση στο ΟΑΚΑ και από την Παρασκευή να ασχοληθεί με τον επόμενο αντίπαλο. Μέχρι να τελειώσει το ματς, όμως, απαγορεύεται κάθε σκέψη για τον επόμενο αντίπαλο.

Στο πρώτο παιχνίδι είδαμε τον Παναθηναϊκό να αποφεύγει το πρέσινγκ των Ούγγρων και να προσπαθεί με πιο άμεσο ποδόσφαιρο να φθάσει στο γκολ. Αυτό έγινε για 20-25 λεπτά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έβαλε την μπάλα κάτω, έφθασε στη νίκη και τις μεγάλες ευκαιρίες.

Πιστεύω, ότι την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ θα δούμε έναν Παναθηναϊκό που θα προσπαθήσει να πνίξει από τα πρώτα λεπτά την Πάκσι και να της στείλει μήνυμα, ότι δεν έχει καμία τύχη. Θα βοηθήσει πολύ ένα γρήγορο γκολ και θα απλοποιήσει τα πράγματα.

Ο Φαν Ντρόγκελεν είναι πολύ καλός στις προπονήσεις και είναι η μοναδική αλλαγή, που μπορεί να γίνει στην ενδεκάδα. Κατά τα άλλα θα δούμε τους ίδιους άλλους δέκα παίκτες.

Μακάρι να πέσω έξω, αλλά δεν το βλέπω εύκολο το παιχνίδι της Πέμπτης. Η Πάκσι θα πιέσει και το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το μηδέν πίσω και να είναι αποτελεσματικός στην επίθεση. Με αυτό τον τρόπο θα φθάσει σε μία πρόκριση που είναι υποχρεωμένος να πάρει. Αλλιώς θα ταλαιπωρηθεί.

Το σίγουρο είναι, ότι η ομάδα πρέπει να παίξει και για τον κόσμο, που θα πάει τέλος Ιουλίου στο ΟΑΚΑ και όλοι να φύγουν χαρούμενοι από το γήπεδο και πεπεισμένοι, ότι κάτι καλό γίνεται φέτος.

*Εχω την αίσθηση, ότι θα είναι καθοριστικός στην ρεβάνς ο Τετέι.

*Ο Τζολάκης πήγε στην Χαλ και ο Σα ήρθε στον Ολυμπιακό μέσω Νότιγχαμ δανεικός, όπως λένε οι Πορτογάλοι. Πολύ σημαντική η μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ…