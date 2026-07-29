Καρβαλιάλ: «Δεν υπολόγιζα τον Γκουστάβο Σα όταν υπέγραψα στη Φαμαλικάο»

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ μίλησε για την επικείμενη αποχώρηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο, με προορισμό τη Νότιγχαμ Φόρεστ και -έπειτα- τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, με θητεία παλαιότερα στον πάγκο του Ολυμπιακού αλλά και του Αστέρα Τρίπολης, ανέλαβε φέτος το τιμόνι της Φαμαλικάο, από την οποία η Νότιγχαμ Φόρεστ θα απέκτησε τον Γκουστάβο Σα, για να τον δώσει δανεικό στους Πειραιώτες.

Σε δηλώσεις του ο Καρβαλιάλ τόνισε πως ουσιαστικά γνώριζε -πριν υπογράψει- την επικείμενη αποχώρηση του νεαρού Πορτογάλου το καλοκαίρι κι έτσι δεν τον υπολόγιζε.

«Όταν υπέγραψα για τη Φαμαλικάο, γνώριζα ότι η πιθανότητα να φύγουν ο Ιμπραήμα Μπα και ο Γκουστάβο Σα ήταν πολύ υψηλή. Επομένως, δεν τους υπολόγιζα πραγματικά. Αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν και θα μπορούσα να έχω την τύχη να συνεργαστώ μαζί τους.



Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν τους υπολόγιζα. Η συζήτηση που είχα με τον Σα αφορούσε το αν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα (σ.σ στο φιλικό με τη Λανς). Είπα ότι εξαρτάται από αυτόν, είπε ότι είχε κάτι και ότι ίσως ήταν καλύτερα να μην παίξει. Τα πράγματα λύθηκαν χθες το βράδυ».