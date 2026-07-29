Κολοβή Δικαιοσύνη

Όταν ο Γιώργος Φλωρίδης ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης, γνώριζε -και με τη δικηγορική του ιδιότητα- ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η επιτάχυνση των ρυθμών ενός απαρχαιωμένου δικαστικού συστήματος. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Μέσω της ψηφιοποίησης έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως οι χρόνιες παθογένειες δεν έχουν επιτρέψει ακόμη την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων, όπως επιβάλλεται σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Μία πονεμένη αθλητική δικογραφία είναι η ελληνική εκδοχή του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, η Οικονομική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε πολύ σύντομα τη δουλειά της.

Κι όμως: Μπήκαμε στο πέμπτο έτος και η υπόθεση βρίσκεται στην κατάψυξη!

Η πρώτη ανακρίτρια Θεοδώρα Τραϊανίδου παρέδωσε τη δικογραφία και λίγο αργότερα παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα, κατά τα πρότυπα του Noor One (εκεί είχαμε μετανάστευση).

Η δεύτερη ανακρίτρια Μαρία Σαρανταπούλου κράτησε την υπόθεση δυο ολόκληρα χρόνια στο γραφείο της, χωρίς να καλέσει έστω έναν από τους 183 κατηγορούμενους σε απολογία.

Η τρίτη ανακρίτρια Ειρήνη Κουτρουμπή ανέλαβε εν μέσω των θερινών της διακοπών. αλλά και αυτή μας αποχαιρετά διότι προήχθη.

Τον Σεπτέμβριο αναλαμβάνει ο τέταρτος ανακριτής, με την ελπίδα να προλάβει τα πλημμελήματα πριν παραγραφούν. Και πολύ περισσότερο να σπεύσει ώστε τα επτά κακουργήματα να μην καταπέσουν σε πλημμελήματα.

Η πιο πρόσφατη δικαστική υπόθεση στοιχηματικής απάτης ήταν η διαβόητη αναμέτρηση Πανιωνίου-Ντιναμό Τιφλίδας (5-2) που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2004. Τελεσιδίκησε μετά από 19 χρόνια και τα περισσότερα αδικήματα παραγράφηκαν. Το συγκλονιστικό "διπλό ημίχρονο, άσος τελικό" έμεινε ατιμώρητο.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά βρισκόμαστε υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διαπιστώνει ότι στις άλλες πέντε χώρες του στοιχηματικού κυκλώματος οι κυρώσεις να έχουν ήδη επιβληθεί. Αυτή είναι και η μόνη μας ελπίδα. Όμως η απόδοση δικαιοσύνης θα είναι κολοβή γιατί οι καθυστερήσεις πάντα αλλοιώνουν την ετυμηγορία.