Θα καθόσουν να σε εγχειρήσει ανθρωποειδές ρομπότ; Η πρώτη επέμβαση έγινε σε ζωντανά ζώα, επόμενο βήμα οι άνθρωποι (vids)

Ανθρωποειδή ρομπότ πραγματοποίησαν με επιτυχία τις πρώτες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε ζωντανούς χοίρους, σε ένα σημαντικό βήμα προς τη χρήση τους σε χειρουργεία ανθρώπων στο μέλλον.

Το εγχείρημα -ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της ρομποτικής χειρουργικής- πραγματοποίησαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο (UC San Diego) και δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature. ﻿

Χαρακτηρίζεται ως η πρώτη φορά που ανθρωποειδή ρομπότ χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε πραγματικές χειρουργικές επεμβάσεις σε ζωντανά ζώα.

Δύο ρομπότ στο ίδιο χειρουργείο

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο ανθρωποειδή ρομπότ Unitree G1, τα οποία ονόμασαν «Surgie» και εξόπλισαν με ειδικούς προσαρμογείς ώστε να μπορούν να χειρίζονται χειρουργικά εργαλεία.

Στην πρώτη επέμβαση, ένα ρομπότ, το οποίο ελεγχόταν εξ αποστάσεως από χειρουργό, πραγματοποίησε αφαίρεση χοληδόχου κύστης με τη βοήθεια ανθρώπου συνεργάτη.

Στη δεύτερη και πιο εντυπωσιακή δοκιμή, δύο ανθρωποειδή ρομπότ συνεργάστηκαν για πρώτη φορά μεταξύ τους στο ίδιο χειρουργείο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την ίδια επέμβαση.

Οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, και οι δύο επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρές επιπλοκές.

Κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου παρουσιάστηκε μικρής έκτασης αιμορραγία, ωστόσο τα ρομπότ αντέδρασαν αμέσως και κατάφεραν να την ελέγξουν.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι εντυπωσιάστηκαν από την ακρίβεια και τη σταθερότητα των κινήσεων, επισημαίνοντας ότι η χρήση των ανθρωποειδών ρομπότ αποδείχθηκε πιο φυσική για τους χειρουργούς σε σχέση με τα μεγάλα συμβατικά ρομποτικά συστήματα.

Φθηνότερα και πιο ευέλικτα από τα σημερινά χειρουργικά ρομπότ

Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στα νοσοκομεία και μπορεί να ζυγίζουν έως και 800 κιλά, τα ανθρωποειδή Surgie έχουν ύψος περίπου 1,5 μέτρο και βάρος μόλις 27 κιλά.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το μικρό τους μέγεθος και το σημαντικά χαμηλότερο κόστος θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη χρήση τους σε μικρά νοσοκομεία, απομακρυσμένες περιοχές, πλοία, στρατιωτικές αποστολές, ακόμη και σε διαστημικές αποστολές.

Στόχος οι επεμβάσεις σε ανθρώπους

Ο καθηγητής Μάικλ Γιπ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά την πρόσβαση των ασθενών σε κρίσιμες χειρουργικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων χειρουργών.

«Αποδείξαμε ότι είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν ανθρωποειδή ρομπότ σε πραγματικές χειρουργικές διαδικασίες, οι οποίες στο μέλλον θα μπορούν να σώζουν ανθρώπινες ζωές», ανέφερε.

Τεχνικές προκλήσεις

Παρά την επιτυχία των δοκιμών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη έτοιμη για χρήση σε ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων τα ρομπότ χρειάστηκαν αρκετές επαναρυθμίσεις, ενώ παρατηρήθηκε μικρή καθυστέρηση μεταξύ των εντολών του χειρουργού και της εκτέλεσης των κινήσεων.

Οι ερευνητές, ωστόσο, εκτιμούν ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια, όπως συνέβη και με τα πρώτα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, τα οποία χρειάζονταν πολλές ώρες για επεμβάσεις που σήμερα ολοκληρώνονται σε λιγότερο από μισή ώρα.

Το χειρουργείο του μέλλοντος

Η ομάδα του UC San Diego οραματίζεται ένα νέο μοντέλο χειρουργείου, όπου άνθρωποι και ανθρωποειδή ρομπότ θα συνεργάζονται.

Εκτός από την εκτέλεση επεμβάσεων, τα ρομπότ θα μπορούν να μεταφέρουν εργαλεία, να προετοιμάζουν τον χώρο και να υποστηρίζουν το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού που παρατηρούνται σε πολλά συστήματα υγείας παγκοσμίως.

Πηγή: iefimerida.gr