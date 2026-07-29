«Κανόνι» Χάρι Κέιν: Έγραψε ιστορία ο Άγγλος στη Bundesliga με 98 γκολ σε 94 ματς (pic)

Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος χθες (28/7) είχε και τα γενέθλιά του, έγραψε ιστορία στη Bundesliga, καθώς ο Άγγλος στράικερ έχει πετύχει 98 γκολ σε 94 ματς, σκοράροντας ανά 78 λεπτά μέσο όρο. Η επίδοση αυτή είναι η κορυφαία για παίκτη που έχει αγωνιστεί στο γερμανικό πρωτάθλημα για τουλάχιστον 2.000 λεπτά.

Ο Χάρι Κέιν δεν «χορταίνει» να σκοράρει και αυτό το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Σύμφωνα με την Opta, η οποία έκανε ειδική αναφορά στον Άγγλο λόγω των χθεσινών του γενεθλίων (28/7), ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έχει πετύχει 98 γκολ σε 94 ματς στη Bundesliga, σκοράροντας ανά 78 λεπτά μέσο όρο.

Αυτή η συνέπεια στο να βρίσκει δίχτυα, καθιστά τον Κέιν τον παίκτη με την κορυφαία επίδοση σκοραρίσματος που έχει αγωνιστεί στο γερμανικό πρωτάθλημα για τουλάχιστον 2.000 λεπτά, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Τότεναμ να… σπάει τα κοντέρ.