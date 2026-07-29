Στο σημερινό Center Fox το "διπλό" χτύπημα του Ολυμπιακού, ο φορτσάτος Μάγερ και τα πλάνα Λίσι, Νέιστρουπ για τις ρεβάνς

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου όλες τις εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι και τα πλάνα Λίσι-Νέιστρουπ για τις ρεβάνς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.