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Στο σημερινό Center Fox το "διπλό" χτύπημα του Ολυμπιακού, ο φορτσάτος Μάγερ και τα πλάνα Λίσι, Νέιστρουπ για τις ρεβάνς

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου όλες τις εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι και τα πλάνα Λίσι-Νέιστρουπ για τις ρεβάνς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
Στο σημερινό Center Fox το "διπλό" χτύπημα του Ολυμπιακού, ο φορτσάτος Μάγερ και τα πλάνα Λίσι, Νέιστρουπ για τις ρεβάνς