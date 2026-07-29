Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Στο σημερινό Center Fox το "διπλό" χτύπημα του Ολυμπιακού, ο φορτσάτος Μάγερ και τα πλάνα Λίσι, Νέιστρουπ για τις ρεβάνς 29-07-2026 09:55 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου όλες τις εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι και τα πλάνα Λίσι-Νέιστρουπ για τις ρεβάνς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Απαντούν το κρίσιμο ερώτημα οι Αρχές: Γιατί τελικά πήγε στο σπίτι του ζευγαριού η διασώστρια instanews.gr «Πόσα χρειάζεστε;»: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και τα 10.000€ για τον μικρό Γιώργο dailymedia.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη; menshouse.gr Θα έπρεπε να ήταν καρφωμένη στο no1: Πάτα Play στην καλύτερη ταινία που έφερε το Netflix μέσα στο καλοκαίρι (Vid) menshouse.gr Άρρωστα μυαλά κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου που είναι 6 ετών dailymedia.gr Οι αλλαγές και ο παίκτης -κλειδί στο 4-2-3-1: Η 11άδα που ετοιμάζει ο Μουρίνιο στη νέα Ρεάλ προκαλεί ήδη συζητήσεις menshouse.gr Από ταπεινό ψαροχώρι, top προορισμός: Σε 2 ώρες με αμάξι, κολυμπάς σε κρυστάλλινα νερά και κάνεις τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σου menshouse.gr Ξεκινάει το σκληρό ροκ: Τα 10 δυνατά ονόματα από τη ΝΔ που έχει στη λίστα του ο Σαμαράς instanews.gr Στο σημερινό Center Fox το "διπλό" χτύπημα του Ολυμπιακού, ο φορτσάτος Μάγερ και τα πλάνα Λίσι, Νέιστρουπ για τις ρεβάνς SHARE