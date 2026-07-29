Αντίπαλος ΠΑΟΚ: Με τον Σιτς στη Θεσσαλονίκη η Ντιναμό Κιέβου

Ο Ολεκσίι Σιτς, η τελευταία μεταγραφή της Ντιναμό Κιέβου, ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στη Θεσσαλονίκη.

Με δύο νέες παρουσίες ταξίδεψε χθες (28/7) η αποστολή των Ουκρανών στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες καιρικές συνθήκες και στον «μίνι» καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες μέρες.

Ο Ολεκσίι Σιτς, η τελευταία μεταγραφή της Ντιναμό Κιέβου που δηλώθηκε στη λίστα της UEFA λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν, βρίσκεται με την υπόλοιπη αποστολή στη Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη αποστολή του Ουκρανού διεθνή ακραίου αμυντικού, καθώς στο πρώτο παιχνίδι κρίθηκε προτιμότερο να παραμείνει εκτός και να προετοιμαστεί ενόψει της ρεβάνς. Μάλιστα, διεκδικεί και θέση βασικού στο δεξί άκρο της άμυνας, αντί του Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος δεν αποκλείεται να μετακινηθεί στα στόπερ και ένας εκ των Μιχάβκο και Μπίλοβαρ να μένει στον πάγκο.

Σε αντίθεση με τα ρεπορτάζ των Ουκρανών και την «παραδοχή» του ίδιου του Βλάντισλαβ Καμπάγιεφ, ο Ουκρανός εξτρέμ βρέθηκε στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη και μένει να δούμε αν υπολογίζεται από τον Ίγκορ Κόστιουκ ή ταξίδεψε προκειμένου να ενσωματωθεί σταδιακά στο υπόλοιπο γκρουπ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, που τον άφησε έξω για περισσότερο από πέντε μήνες.

